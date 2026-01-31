Психолог Сулим связала любовь к удаленной работе с ощущением свободы

Почти каждый третий дистанционный сотрудник готов уйти с работы, если руководитель решит отказаться от удаленного формата, сообщили в SuperJob. В беседе с «Авторадио» мнение высказала психолог Софья Сулим.

По ее словам, удаленная занятость приобретает особую ценность, когда человек испытывает ощущение внутренней свободы.

«Человек, который ощутил комфорт от свободы, уже снижает напряжение и легче распоряжается имеющимся временем», — объяснила эксперт.

Она также отметила, что удаленка идеально подходит для интровертов, нуждающихся в спокойной среде для продуктивной работы.