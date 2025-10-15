Психолог Сулим объяснила грусть в день рождения неоправданными ожиданиями

Кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим рассказала « Москве 24 », что грусть в день рождения часто возникает из-за неоправданных ожиданий от жизни. Реальные достижения могут не совпадать с мечтами, а это вызывает разочарование.

По словам эксперта, такая ситуация происходит из-за детской части личности, которая ожидает, что праздник устроит кто-то другой. Также грусть могут испытывать люди, живущие с установкой «должен» или «должна», ориентированные на внешние ожидания больше, чем на собственные потребности.

«Люди, не следующие своим истинным желаниям, испытывают хроническую неудовлетворенность, которая особенно остро проявляется в день рождения», — отметила специалист.

Как пояснила Сулим, важно принять свой возраст и взять ответственность за жизнь. Она предложила задавать себе вопросы: «Чего я действительно хочу?» и «Что для меня важно?».