Психолог Сухова: недостаток инициативы может указывать на то, что партнер потерял к вам интерес

Психолог Анна Сухова в беседе с Life перечислила признаки, которые указывают на то, что один из партнеров в паре потерял интерес к другому.

Эксперт назвала главные: недостаток инициативы и отсутствие эмоциональной связи. В первом случае человеку становится все равно, что говорит другой человек, проявляя безразличие к его предложениям. Во втором он избегает углубленных разговоров и не проявляет интереса к жизни партнера.

«Равнодушие распространяется на все, на важные и более посредственные сферы. Чтобы вы ни сказали, он всегда для вас занят, ему не до вас», — пояснила психолог.

Полное отсутствие поддержки со стороны одного из партнеров сигнализирует о том, что у него пропали чувства. Также это может говорить об отсутствии глубокой связи между возлюбленными, добавила Сухова.