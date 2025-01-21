Психолог Спижевой: отвращение к работе — признак постотпускного синдрома

Многие люди сталкиваются с нежеланием выходить на работу после отдыха. Это может указывать на наличие постотпускного синдрома, рассказал психолог, лектор Российского общества «Знание» Григорий Спижевой в беседе с «ФедералПресс».
Специалист отметил, что состояние также характеризуется сонливостью и пониженным настроением. Как правило, постотпускной синдром проходит самостоятельно в течение пяти-семи дней.
Чтобы психика плавно вошла в рабочий режим, нужно начинать с небольших задач, постепенно увеличивая нагрузку. Каждый час следует делать перерыв в работе на три-пять минут. Кроме того, необходимо разнообразить свободное время, чтобы избежать однообразия, подчеркнул Спиржевой.
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