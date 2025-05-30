Психолог Сотников рекомендовал иметь три занятия вне работы для предотвращения выгорания

Кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии и психологии развития Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Владислав Сотников подчеркнул, что важно иметь увлечения, подработку или иное занятие, приносящее удовольствие и, возможно, дополнительный доход. Его слова привела «Газета.Ru».

По мнению специалиста, дополнительное развитие в трех разных направлениях поможет избежать профессионального выгорания. Это могут быть волонтерские проекты или менторство, что помогает ощущать себя реализованным, отметила Национальная Служба Новостей.

Сотников подчеркнул, что синдром эмоционального выгорания возникает из-за длительного стресса, связанного с профессиональной деятельностью, и не имеет отношения к отсутствию мотивации.