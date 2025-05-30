Психолог Сотников рекомендовал иметь три занятия вне работы для предотвращения выгорания

Кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии и психологии развития Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Владислав Сотников подчеркнул, что важно иметь увлечения, подработку или иное занятие, приносящее удовольствие и, возможно, дополнительный доход. Его слова привела «Газета.Ru».
По мнению специалиста, дополнительное развитие в трех разных направлениях поможет избежать профессионального выгорания. Это могут быть волонтерские проекты или менторство, что помогает ощущать себя реализованным, отметила Национальная Служба Новостей.
Сотников подчеркнул, что синдром эмоционального выгорания возникает из-за длительного стресса, связанного с профессиональной деятельностью, и не имеет отношения к отсутствию мотивации.
Волны потепления придут в Центральную Россию в июне
Итоги работы по сносу незаконных построек подвели в Мытищах
Актриса из «Отчаянных домохозяек"и «Анатомии страсти» скончалась в 71 год
Компания Blue Origin запустила суборбитальный корабль New Shepard с экипажем на борту
Качество содержания дворов у 2 домов по улице Академика Каргина проверили в Мытищах
Площадь пожара в Красногорске выросла до 4 тысяч «квадратов»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте