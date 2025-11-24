Психолог Соловьева указала на связь раздражительности и инфантилизма
Психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснила, что неумение контролировать эмоции может приводить к мгновенным аффективным реакциям.
По словам эксперта, раздражительность сигнализирует о проблемах во взаимодействии со своими эмоциями.
«Раздражительность — это тоже признак инфантилизированной психики», — пояснила специалист.
Соловьева отметила, что такая модель поведения тесно связана с детскими травмами. Повышенная раздражительность служит индикатором того, что взрослый мир оказывается непонятен и неприятен, вызывая негативные реакции.