Психолог Соловьева указала на связь раздражительности и инфантилизма

Психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции « Говорит Москва » объяснила, что неумение контролировать эмоции может приводить к мгновенным аффективным реакциям.

По словам эксперта, раздражительность сигнализирует о проблемах во взаимодействии со своими эмоциями.

«Раздражительность — это тоже признак инфантилизированной психики», — пояснила специалист.

Соловьева отметила, что такая модель поведения тесно связана с детскими травмами. Повышенная раздражительность служит индикатором того, что взрослый мир оказывается непонятен и неприятен, вызывая негативные реакции.