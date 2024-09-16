Психолог Соловьева: синдром хронической усталости вызывают перенесенные вирусы

Синдром хронической усталости очень часто возникает после перенесенных вирусных заболеваний, в том числе COVID-19, гриппа, гепатита, герпеса. Об этом рассказала психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам специалиста, например, герпес никогда не исчезает из организма человека. Именно наличие вирусов может стать причиной плохого самочувствия и упадка сил на протяжении длительного времени.
Кроме того, синдром хронической усталости нередко появляется на фоне стресса, отметила Соловьева.
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