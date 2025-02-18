Психолог Соловьева: различие в ценностях у партнеров может привести к расставанию

Расхождение в ценностях между партнерами может стать причиной завершения отношений. Об этом рассказала психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам специалиста, если один из партнеров навязывает свои убеждения, а другой, несмотря на внутренние противоречия, принимает их, это может привести к расставанию или разрушению личности. У союза, в котором у мужчины и женщины разные взгляды на жизнь, нет будущего.
Предательство своих ценностей неизбежно ведет к негативным последствиям, подчеркнула Соловьева.
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