Психолог Соловьева: различие в ценностях у партнеров может привести к расставанию

Расхождение в ценностях между партнерами может стать причиной завершения отношений. Об этом рассказала психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, если один из партнеров навязывает свои убеждения, а другой, несмотря на внутренние противоречия, принимает их, это может привести к расставанию или разрушению личности. У союза, в котором у мужчины и женщины разные взгляды на жизнь, нет будущего.

Предательство своих ценностей неизбежно ведет к негативным последствиям, подчеркнула Соловьева.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте