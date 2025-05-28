Психолог Соловьева рассказала, что страх и тревога имеют генетическую подоплеку

Психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась результатами исследований, объясняющих, почему некоторые люди склонны к тревожности.

По ее словам, это связано с эволюционными механизмами.

«Страх и тревога имеют генетическую подоплеку. Исследования показали, что у предков, которые были более тревожными, был выше индекс выживаемости», — объяснила психолог.

Она предположила, что страх и тревога были даны человеку для того, чтобы он мог предчувствовать опасность и выживать.

Чтобы справиться с тревогой, люди могут заниматься различными деятельностями: уборкой, спортом, творчеством. Однако важно не только сублимировать тревогу, но и предпринимать действия, которые могут решить проблему. Если ситуация не может быть решена сразу, нужно понять, можно ли на нее повлиять.