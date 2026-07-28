Психолог Соловьева предостерегла от тайного чтения переписок в телефоне партнера

Психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказалась о стремлении контролировать партнера через изучение его личных сообщений в телефоне. По ее мнению, такой подход может свидетельствовать о зависимости одного из партнеров.

Соловьева подчеркнула, что желание постоянно знать, где находится партнер и чем он занимается, может быть чрезмерным.

«Если один лезет в телефон к другому, то это даже не красный флаг, а уже коричневый. Так делать нельзя», — отметила психолог.

Она объяснила, что нарушение личных границ, таких как изучение телефона без разрешения, указывает скорее на проблему самого контролера, чем на проблему партнера.

Психолог рекомендовала обсуждать возникающие подозрения и строить отношения на доверии, не переходя границ личного пространства. Она подчеркнула важность принятия решений на основе открытых обсуждений, а не скрытых проверок.