Психолог Соловьева посоветовала не ходить по экскурсиям во время отпуска

Психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва» призвала россиян не отправляться на экскурсии во время отпуска. По ее словам, важно «уметь отдыхать».

«На хороший отпуск понадобится ресурс. Даже не думайте бегать по экскурсиям, нужно просто принять горизонтальное положение. С книгой, без компьютера», — подчеркнула специалист.

Вместо посещения экскурсий она посоветовала проводить время за чтением книг.