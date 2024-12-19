Психолог Соловьева посоветовала дарить такой подарок, который вы можете себе позволить

По словам специалиста, не нужно пытаться быть «спасателем», ожидая за это «невероятной благодарности». Часто молодые люди берут кредит, чтобы порадовать девушку — покупают ей телефон последней модели или дорогую шубу. Однако человек, который не может себе позволить такие траты, вряд ли получит удовольствие от подарка. Более того, он начинает ждать благодарности и, не получив ее превращается в агрессора.

«Дарить нужно тот подарок, который вы можете себе позволить», — посоветовала психолог.

Она призвала не руководствоваться только своими предпочтениями при выборе подарка для другого человека. По ее мнению, когда мы дарим другому то, что сами себе не можем позволить, мы делаем ровно то же самое, что и с собственной проекцией. Это значит, что мы не можем разрешить себе что-то внутри и пытаемся компенсировать этот внутренний запрет через демонстрацию у другого человека.