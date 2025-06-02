Психолог Соловьева подчеркнула значимость первых отношений в юности

Психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва» акцентировала внимание на том, что период с 18 до 25 лет критически важен для формирования личности. По ее словам, именно в эти годы следует испытать первую любовь и начать профессиональный путь.

«В этом возрасте мы созреваем для глубоких эмоциональных связей и понимания себя через отношения. Отсутствие такого опыта может привести к трудностям в самоидентификации», — отметила Соловьева.

Специалист также добавила, что попытки найти свое призвание и первые шаги в карьере являются неотъемлемой частью взросления. Психолог предупредила, что затягивание с этими важными этапами может негативно сказаться на дальнейшем развитии личности.