Психолог Соловьева отметила, что силу воли можно развивать в любом возрасте

Сила воли играет значимую роль для личностного роста, однако она должна быть «осознанна и контролируема». Таким мнением поделилась психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

По словам специалиста, сила воли начинает формироваться примерно с трех лет и является важной составляющей личности. Однако если человек делает все на силе воли и характере, это может привести к негативным физиологическим и психологическим последствиям.

«Сила воли может развиваться. То есть, если она недоразвилась в детском возрасте, то, будучи взрослым, вы можете ее развивать», — подчеркнула Соловьева.