Психолог Соловьева: неопределенность может вызывать сильнейший стресс

Психолога Елена Соловьева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила, что страх неизвестности может быть сравним по интенсивности с боязнью смерти.

Неопределенность вызывает у людей тяжелейший неосознаваемый стресс, который проявляется и на психологическом, и на физиологическом уровнях.

«Неопределенность генетически обусловлена. Когда-то, в древние времена, она помогала нам выживать. Сейчас же она превратилась в рудимент. Но несмотря на это, мы продолжаем жить в условиях неопределенности всю жизнь», — рассказала эксперт.

Некоторых людей неопределенность может сопровождать всю жизнь, добавила специалист.