Психолог Соловьева назвала отсутствие сил для простых задач признаком эмоционального истощения

Психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала о разнице между физической и эмоциональной усталостью.

Она отметила, что многие люди этой весной чувствуют себя «как под плитой», но не могут правильно определить свое состояние.

«Для того, чтобы мы получили физиологическую усталость, нам на самом деле нужно очень много физически активно работать и не восстанавливаться, то есть не спать», — объяснила специалист.

По ее словам, ментальное истощение проявляется в отсутствии сил на выполнение даже простых задач. Еще один признак — раздражительность.