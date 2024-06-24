Психолог Соловьева: люди с СДВГ могут быть опасны на дорогах

Люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности могут быть опасны на дорогах из-за импульсивного поведения. Об этом рассказала психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, такие люди агрессивнее реагируют на внештатные ситуации, могут подрезать, останавливаться, выходить выяснять отношения. Также им сложно следить за ситуацией на дорогах из-за рассеянности.

Соловьева отметила, что сейчас СДВГ никак не влияет на выдачу водительских прав, поскольку человек при этом синдроме не состоит на учете у психиатра.