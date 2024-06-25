Психолог Соловьева: любые патологии беременности могут спровоцировать СДВГ у ребенка

Психолог Елена Соловьева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, что любые патологии беременности могут спровоцировать СДВГ у ребенка.

По словам специалиста, часто такое случается у мам, которые переходили дольше срока, легли на сохранение или забеременели в раннем или позднем возрасте.

«Наследственный фактор проявляется в 80% случаев, то есть 80% проявляется, 20% не проявляется. Спешу успокоить всех родителей, хорошее воспитание всегда может нейтрализовать плохую природу», — добавила Соловьева.

СДВГ у детей проявляется следующим образом: они ведут себя шумно, не хотят слушаться, могут грубить и быть агрессивными. Все это происходит из-за того, что у детей не развиты функции контроля.