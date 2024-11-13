Психолог Соколова посоветовала осознанно проговаривать свои чувства во время конфликта

В современном мире трудно избежать конфликтных ситуаций, однако важно не их количество, а то, как вы себя ведете во время ссоры. Чтобы выяснение отношений не вышло за рамки допустимого, психолог Светлана Соколова посоветовала придерживаться правила «СТОП». Аббревиатуру она объяснила в разговоре с «ТСН24» .

По словам специалиста, первая буква означает «Стойте». Она призывает в пик спора взять небольшую паузу. «Т» — «Только шаг назад» — говорит о буквальной необходимости отойти от оппонента.

«О» значит «„Осмотритесь“. Это призыв взглянуть на происходящие без субъективности и осознать, какие именно чувства вы сейчас испытываете. Например, „я злюсь“, „меня переполняет гнев“ и т. д.

Последняя буква призывает «Попытаться действовать осознанно». После конструктивного анализа необходимо представить несколько вариантов выхода из ситуации, а затем совместно прийти к компромиссному развитию событий, резюмировала Соколова.