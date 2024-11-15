Психолог Соколова: для людей с синдромом спасателя характерны созависимые отношения

Психолог Светлана Соколова в беседе с «ТСН 24» описала основные характеристики людей с синдромом спасателя, а также рассказала, как избавиться от этой черты.

Обычно синдром спасателя появляется у людей, чьи чувства отвергали или обесценивали в детстве. Они хотят показать и доказать, что являются ценными и важными. В отличие от альтруистов, люди с синдромом спасателя не спрашивают, нужна ли помощь человеку, а просто пытаются ее навязать.

«Индивид удовлетворяет собственные эмоциональные потребности: желание быть нужным, лучшим и более знающим, чем тот, кому он помогает», — процитировал «ФедералПресс» психолога.

Для таких людей часто характерны созависимые отношения. Побороть синдром спасателя, по словам Соколовой, можно, если осознать проблему и начать просить у других людей подтверждать необходимость оказания помощи.