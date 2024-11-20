Психолог Светлана Соколова в разговоре с «ТСН24» назвала основные причины, почему люди не стремятся помогать прохожим на улице, которые крайне нуждаются в помощи.

Одной из основных причин специалист назвала безразличие. Иногда это происходит из-за прошлого негативного опыта или отсутствия ресурсов.

«В такой ситуации кто-то оказывался сам, а кто-то был в роли свидетеля, которые проходили мимо или наблюдали, как на происшествие не обращали внимания другие», — процитировал «ФедералПресс» психолога.

Люди считают, что в многолюдном месте достаточно тех, кто может оказать помощь, и просто проходят мимо. Там, где человек оказывается с пострадавшим один на один, шансы на то, что он окажет помощь, существенно возрастают, добавила Соколова.