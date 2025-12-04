Психолог Скрипачева отметила, что список новогодних трат поможет не потратить лишнего в декабре

Чтобы сохранить бюджет в декабре, важно избегать импульсивных покупок. Кандидат психологических наук, практикующий психолог Елена Скрипачева, в беседе с RT подчеркнула, что тщательное планирование поможет избежать излишних трат.

«Чтобы избежать импульсивных трат в декабре, нужно вообще делать списки продуктов и подарков, то есть заниматься планированием», — посоветовала специалист.

Как написал KP.RU, без четкого плана люди становятся уязвимы к эмоциональным покупкам, которые ненадолго компенсируют тревожность и поднимают настроение. Однако такие покупки не приносят долгосрочного удовлетворения, подчеркнула Скрипачева.