Психолог Скородумов назвал дуркинг способом выражения индивидуальности

В современном обществе появляется новый тренд — дуркинг, то есть намеренное пребывание в психоневрологическом диспансере. « Вечерняя Москва » выяснила, что стоит за этим явлением.

Психолог Дмитрий Скородумов объяснил, что такой выбор может быть способом выразить свою исключительность и пойти вопреки общему мнению.

«Ребенок, молодой человек или девушка в данной ситуации отправляются в подобное путешествие вопреки чему-то. Это своего рода утверждение себя», — пояснил эксперт.

Врач-психиатр Петр Змиевский предупредил о возможных последствиях такого решения, отметив, что факт обращения в психиатрическую клинику фиксируется и сохраняется на всю жизнь пациента.