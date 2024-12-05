Психолог Синайский: культивирование положительных эмоций поможет избежать ссор за новогодним столом

По медицинской статистике, в новогодние выходные фиксируют самое большое количество бытовых и семейных конфликтов. Об этом сообщил психолог, основатель Центра стратегического коучинга и психотерапии Дамиан Синайский в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, избежать ссор за праздничным столом поможет культивирование положительных эмоций.

«Это качество запускает механизм „самосбывающегося пророчества“. Условно, мое хорошее настроение влияет на близких, члены семьи также в хорошем настроении идут на работу или в школу. Условно, приходят вечером домой с хорошими результатами, мы содержательно и мило проводим время», — пояснил эксперт.

Он также рассказал, что конфликты в Новый год возникают из-за скопившейся усталости и неудовлетворенности собой. Негативные ощущения становятся провокатором проявления давних обид на близких, подчеркнул психолог.