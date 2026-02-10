Психолог Шувалова призвала родителей не игнорировать буллинг детей в школе

Психолог, преподаватель кафедры спортивного менеджмента факультета спорта Университета «Синергия» Лилия Шувалова поделилась рекомендациями, как помочь ребенку справиться с травлей в школе. Об этом сообщил RuNews24.Ru .

По словам эксперта, дети часто не рассказывают родителям о травле, но есть тревожные сигналы, на которые следует обратить внимание: нарушения сна и аппетита, неряшливый внешний вид, нежелание идти в школу. Игнорирование проблемы со стороны взрослых может серьезно повлиять на судьбу ребенка и даже привести к трагическим последствиям.

В случае подтверждения факта травли следует немедленно предпринять ряд мер: подать официальное обращение к администрации учебного заведения, зафиксировать повреждения здоровья в медицинском учреждении и при необходимости обратиться в компетентные правоохранительные органы, добавили «Известия».