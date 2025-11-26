Психолог Шувалова посоветовала быть краткими и искренними в переписке с девушкой

В современном мире знакомства все чаще начинаются в мессенджерах, и умение вести переписку становится важным навыком. Психолог Карина Шувалова рассказала KP.RU , как привлечь внимание девушки и избежать распространенных ошибок.

Переписка — это не просто обмен сообщениями, а возможность создать впечатление и заложить основу для будущих отношений. По словам психолога, девушки не ожидают виртуального романа от переписки, они видят в ней путь к реальной встрече.

Шувалова рекомендует быть краткими, искренними и не забывать о здравом смысле. В начале общения стоит избегать комплиментов, касающихся только внешности. Эксперт советует быть непредсказуемым: чередовать глубокие темы с легкими шутками и флиртом.

Чтобы стимулировать общение, следует задавать открытые вопросы и делиться своими увлечениями. Например, можно рассказать о недавно прочитанной книге или новом кафе, которое вам понравилось.