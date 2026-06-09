Психолог Шпагина назвала паузу в разговоре главным приемом противодействия мошенникам

Кандидат психологических наук, доцент Елена Шпагина рассказала RT о методах, которые используют мошенники для воздействия на людей. Она объяснила, что злоумышленники умеют «взламывать» нервную систему человека, используя особенности работы мозга в стрессовых ситуациях.

Шпагина привела в пример классическую схему с звонком от «родственника в беде». В таких случаях мошенники создают ощущение угрозы, и у человека не работают логические центры. Еще один распространенный прием — это использование авторитета. Когда человек слышит слово «следователь», его мозг автоматически переключается в режим подчинения.

Кроме того, мошенники создают в разговоре ощущение «мы вместе против общего врага». Это создает ложное чувство команды и безопасности, и человек начинает доверять собеседнику. Еще один мощный прием — это эффект потери. Страх потерять что-то работает гораздо сильнее, чем желание что-то приобрести.

По словам Шпагиной, самый простой и эффективный способ защититься от мошенников — создать паузу. Как только вы говорите: «Я сейчас не могу говорить, перезвоню через пять минут» — и кладете трубку, сценарий злоумышленников рушится. За эти пять минут вы успеете успокоиться и вернуть способность мыслить рационально.

Важно научиться распознавать момент, когда вами пытаются управлять, заключила психолог.