Психолог Шпагина назвала привычку к многозадачности уязвимостью перед мошенниками

Криминальный психолог и полковник полиции в отставке Елена Шпагина рассказала «Газете.ru» , что целеустремленные и добросовестные люди часто становятся жертвами мошенников.

По мнению эксперта, привычка к многозадачности делает таких людей более уязвимыми. Постоянное переключение между задачами приводит к истощению ресурсов префронтальной коры мозга, отвечающей за критическое мышление и анализ рисков. Это снижает уровень бдительности и повышает вероятность необдуманных действий.

«Мошенники, часто интуитивно или опираясь на опыт, эксплуатируют глубоко укорененные в нашей психике „прошивки“ — когнитивные искажения и эмоциональные реакции», — отметила Шпагина.

Интеллектуальные способности и эрудиция не всегда могут защитить от подобных атак. Риск стать жертвой зависит не от одной черты характера, а от сочетания личностных особенностей и конкретной ситуации, добавил aif.ru.