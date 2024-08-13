Психолог Шляпников: ощущение бессмысленности работы вызывает эмоциональное выгорание

Ощущение бессмысленности работы и отсутствие мотивации зачастую вызывают эмоциональное выгорание. Об этом рассказал психолог Владимир Шляпников в беседе с ИА НСН .

По его словам, если трудовая деятельность приносит удовлетворение, сотрудник способен справиться с самыми непростыми условиями.

«Человек должен искать в работе то, что лично ему нравится, и здесь не надо бояться экспериментировать», — отметил эксперт.

Он пояснил, что можно поменять направление или же организацию. Однако не стоит принимать поспешное решение.