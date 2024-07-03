Психолог Шиманская рассказала, что ревность в отношениях иногда полезна

Психолог, создатель платформы системного развития навыков soft skills SKILLFOLIO.ru Виктория Шиманская в беседе с радиостанцией Sputnik рассказала, что ревность считается нормальной эмоцией и иногда она даже полезна.

Когда ревность выступает как сигнал для пересмотра отношений и как необходимость большей близости, в этом смысле она играет положительную роль. Главное — не путать ревность с одержимостью и зависимостью от партнера.

«Если ревность приходит постоянно и получается, что человек буквально не дает прохода объекту своей любви и внимания, переходит на тотальный контроль, то это значит, что нет четкого понимания отношений», — пояснила специалист.

Если в паре есть доверие, то ревность будет на пользу, а если доверия нет, то вопрос уже не о ревности, а о формировании доверия, добавила Шиманская.

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