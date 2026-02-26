Психолог Шегрен подчеркнула, что неторопливость помогает снизить уровень стресса

26 февраля отмечается необычный праздник — День неторопливости. Семейный психолог, гештальт-терапевт Надежда Шегрен поделилась с «ФедералПресс» секретами, как в быстром темпе современной жизни сохранять спокойствие и наслаждаться каждым мгновением.

Психолог подчеркнула, что неторопливость — важный психологический феномен, который помогает снизить уровень стресса и улучшить эмоциональное состояние. Умение быть в моменте — положительный навык, повышающий концентрацию и снижающий тревожность.

Однако излишнее замедление может негативно сказаться на эффективности, особенно в деловой сфере. Если часто откладывать важные задачи, можно упустить сроки и снизить результативность. Важно найти баланс между необходимостью действовать оперативно и умением контролировать темп.

Сегодня рекомендуется использовать День неторопливости как возможность для восстановления и переосмысления ритма жизни. Внедрение практик осознанности в повседневную деятельность улучшает качество жизни и работы. Главное — не превратить замедление в стагнацию, а использовать его как ресурс для повышения эффективности и гармонии.