Психолог Шавырина сообщила, что любимые фильмы человека могут отражать его характер

Клинический психолог Анастасия Шавырина поделилась мнением о связи предпочтений в мире кино с характером человека. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам специалиста, любимые кинокартины действительно могут отражать определенные особенности типа личности.

«Любимое кино обычно отвечает нашим внутренним ценностям и находит резонанс с нашими внутренними болями и мыслями», — пояснила эксперт.

Вместе с тем Шавырина предостерегла от использования списка любимых фильмов как единственного инструмента для оценки психологического состояния личности, добавил RT.