Психолог Шавырина сообщила, что любимые фильмы человека могут отражать его характер
Клинический психолог Анастасия Шавырина поделилась мнением о связи предпочтений в мире кино с характером человека. Об этом сообщила «Газета.ru».
По словам специалиста, любимые кинокартины действительно могут отражать определенные особенности типа личности.
«Любимое кино обычно отвечает нашим внутренним ценностям и находит резонанс с нашими внутренними болями и мыслями», — пояснила эксперт.
Вместе с тем Шавырина предостерегла от использования списка любимых фильмов как единственного инструмента для оценки психологического состояния личности, добавил RT.
