Психолог Шаповалова посоветовала при тяжелом разводе обратиться к специалисту

Развод представляет собой сложный и эмоционально напряженный этап в жизни. Психолог и КПТ-терапевт Алена Шаповалова поделилась с «ФедералПресс» рекомендациями о том, как пройти через этот трудный период с пользой для себя.
По словам специалиста, рекомендуется каждому обратиться к психологу, так как после такого серьезного стресса квалифицированная поддержка крайне важна. Эксперт также отметила, что стоит обратить внимание на свое физическое и психическое благополучие.
Необходимо заниматься спортом, следить за рационом и полноценным сном. Восстановление после развода — это длительный процесс, и важно проявлять терпение к себе.
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