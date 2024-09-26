Психолог Шаповалова посоветовала при тяжелом разводе обратиться к специалисту

Развод представляет собой сложный и эмоционально напряженный этап в жизни. Психолог и КПТ-терапевт Алена Шаповалова поделилась с «ФедералПресс» рекомендациями о том, как пройти через этот трудный период с пользой для себя.

По словам специалиста, рекомендуется каждому обратиться к психологу, так как после такого серьезного стресса квалифицированная поддержка крайне важна. Эксперт также отметила, что стоит обратить внимание на свое физическое и психическое благополучие.

Необходимо заниматься спортом, следить за рационом и полноценным сном. Восстановление после развода — это длительный процесс, и важно проявлять терпение к себе.