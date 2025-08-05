Психолог Шайдуллина отметила, что для полноценного отдыха достаточно 6-7 дней

Чтобы организм человека полноценно отдохнул, достаточно шесть-семь дней. Такое мнение высказала психолог Кристина Шайдуллина в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Есть реальные исследования, когда наступает отдых от рабочих будней в отпуске. И вот он наступает примерно на шестой-седьмой день. А на восьмой день состояние радости от отпуска начинает идти на спад. То есть, есть жизненный цикл такого состояния», — отметила она.
Если сравнивать процесс с получением витаминов, именно на восьмой день человек начинает чувствовать их запас. На восьмой день человеку хочется что-то делать, добавила психолог.
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