Психолог Шайдуллина отметила, что для полноценного отдыха достаточно 6-7 дней

«Есть реальные исследования, когда наступает отдых от рабочих будней в отпуске. И вот он наступает примерно на шестой-седьмой день. А на восьмой день состояние радости от отпуска начинает идти на спад. То есть, есть жизненный цикл такого состояния», — отметила она.

Если сравнивать процесс с получением витаминов, именно на восьмой день человек начинает чувствовать их запас. На восьмой день человеку хочется что-то делать, добавила психолог.