Психолог Шайдуллина назвала апатию и нехватку сил признаками «постотпускного стресса»

Нехватка сил и апатия после отдыха могут указывать на «постотпускной стресс». Об этом рассказала психолог Кристина Шайдуллина в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

«Это такое состояние внутреннего дискомфорта у человека. Он может выглядеть по-разному. Например, ты вроде бы только вернулся из отпуска, а у тебя нет сил, апатия выходить. Это сигнал о том, что в жизни что-то не так. И это связано не с отпуском. Возможно, это недостаток отдыха в целом, пренебрежение к себе в процессе обычной жизни, отсутствие живости и вдохновения», — отметила специалист.

По мнению Шайдуллиной, чтобы справиться с таким состоянием, необходимо разобраться, чего не хватает в жизни, и попытаться изменить это в лучшую сторону.