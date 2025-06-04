Психолог Шахов взыскал с умершего миграционного консультанта миллион рублей

Известный психолог Александр Шахов добился взыскания миллиона рублей с Сергея Беседина, специалиста по миграционным вопросам. Однако вернуть свои средства он не сможет, так как ответчик скончался вскоре после вынесения судебного решения. Об этом сообщил « Постньюс ».

Консалтинговая компания Беседина прекратила деятельность, а ИП было ликвидировано. Валерия Мареева, бывшая помощница миграционного консультанта, рассказала, что у мужчины не осталось ни детей, ни близких родственников.

Согласно судебным материалам, в мае 2024 года Шахов заключил с Бесединым договор на оформление итальянского гражданства. Психолог перевел аванс в размере миллиона рублей, но уже через месяц отказался от услуг и потребовал возврата денег.