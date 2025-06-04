Психолог Шахов взыскал с умершего миграционного консультанта миллион рублей

Известный психолог Александр Шахов добился взыскания миллиона рублей с Сергея Беседина, специалиста по миграционным вопросам. Однако вернуть свои средства он не сможет, так как ответчик скончался вскоре после вынесения судебного решения. Об этом сообщил «Постньюс».
Консалтинговая компания Беседина прекратила деятельность, а ИП было ликвидировано. Валерия Мареева, бывшая помощница миграционного консультанта, рассказала, что у мужчины не осталось ни детей, ни близких родственников.
Согласно судебным материалам, в мае 2024 года Шахов заключил с Бесединым договор на оформление итальянского гражданства. Психолог перевел аванс в размере миллиона рублей, но уже через месяц отказался от услуг и потребовал возврата денег.
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