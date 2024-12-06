Психолог Селищева: сон об умершем родственнике символизирует непроработанные эмоции

Психолог и гештальт-терапевт Вероника Селищева раскрыла значение снов, в которых являются умершие родственники. Такие ситуации сигнализируют о необходимости разобраться в себе, отметила эксперт в беседе с GazetaSPb .

По ее словам, покойные родственники в сновидениях символизируют эмоции, оставшиеся без внимания после смерти близкого человека. Речь идет, например, о сожалениях, невыраженных чувствах и незавершенных вопросах.

При расшифровке любого сна, добавила специалист, необходимо выделять ключевые образы и ассоциации, которые они вызывают. Если связать образы с реальными переживаниями, получится понять истинное значение сна, заявила психолог.