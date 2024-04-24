Психолог Щербакова: частая смена деятельности поможет пережить шестидневную рабочую неделю | 360°

Общество 24 апреля 2024, 10:21 Психолог Щербакова: частая смена деятельности поможет пережить шестидневную рабочую неделю

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Шестидневная рабочая неделя началась в России. Непривычный режим может стать причиной эмоциональной перегрузки и потери продуктивности. В беседе с Life медицинский психолог Ольга Щербакова дала несколько советов.

По ее словам, в таком интенсивном ритме важно не забывать про режим дня. Полноценный сон, сбалансированный рацион и достаточное количество воды помогут справиться с усталостью.

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Эксперт также рекомендовала чаще переключать внимание на разные виды деятельности в течение рабочего дня. Это позволит нервной системе не перегружаться. Например, при постоянном взаимодействии с таблицами и цифрами стоит уделить время творческим занятиям.