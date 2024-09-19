Психолог Сазонов: хороший специалист не будет диктовать клиенту, что ему делать

Ментор проекта «Трумен Ева» Всеволод Сазонов в беседе с «Известиями» рассказал, какие моменты должны насторожить при первых встречах с психологом.

Никакой, даже самый лучший психолог, не может давать гарантий решения вопроса. Тот, кто говорит, что сможет решить вашу проблему за один-два сеанса, должен вызывать сомнения.

«С психологом важно быть „на одной волне“: вам приятно его слушать, слова специалиста вызывают комфорт и легкость», — добавил Сазонов.

Любой дискомфорт со стороны психолога означает, что на психофизиологическом уровне этот человек вам не подходит. Для успешной работы важно проникнуться доверием к специалисту, сказал эксперт.