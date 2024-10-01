Психолог Сазонов: для пожилых одиночество несет повышенный риск инсульта

Одиночество в пожилом возрасте сопровождается стрессом, из-за чего повышается риск сердечных заболеваний и инсульта. Об этом рассказал психолог Всеволод Сазонов в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, социальная изоляция также провоцирует развитие депрессии. В такие моменты люди не видят необходимости вставать с постели.

«Когда они потеряли супруга, а все дети выросли, им может показаться, что они больше не нужны», — пояснил специалист.

Он посоветовал привлекать пожилых к различным делам. Кроме того, можно завести собаку, которая станет поводом выходить на улицу.