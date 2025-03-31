Психолог Самбурский: ждать мужчину из тюрьмы — это не про любовь, а про зависимость

Женщины, которые решают связать свою жизнь с заключенным, сталкиваются с негативной реакцией общества. Их часто называют уничижительным термином «ждуля». Однако клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Life рассказал, что за таким выбором обычно стоит не безумная романтика и не только жалость, а глубокий психологический механизм, называемый эмоциональной зависимостью.

По словам психолога, ждать мужчину из тюрьмы — это не про любовь, а про зависимость, замаскированную под верность. Эмоциональная зависимость возникает, когда человек подменяет свою внутреннюю опору внешним объектом: партнером, отношением или идеей. Все, что он делает, думает и чувствует, завязано на другом человеке, особенно недоступном или «трудном».

Причины возникновения этой эмоциональной зависимости могут быть разными. Одна из них — иллюзия контроля и нужности. Когда мужчина находится за решеткой, женщина впервые за долгое время чувствует себя главной в отношениях. Она пишет письма, принимает звонки, пересылает деньги и подарки. Это создает иллюзию контроля и нужности, особенно для тех, кто в обычной жизни сталкивается с эмоциональной пустотой.

Другая причина — надежда на исключительность. Многие «ждули» верят, что именно их любовь изменит человека. Они попадают в когнитивную ловушку, которая подменяет трезвую оценку поведения.