Психолог Самбурский заявил, что необычное имя может отразиться на психике ребенка

Перед тем, как подобрать имя для ребенка, родители должны помнить, что оно может иметь разные последствия вплоть до проблем с психическим здоровьем. Об этом RuNews24.Ru рассказал психолог Станислав Самбурский.

Редкое имя, по его словам, может сформировать низкую самооценку и комплекс неполноценности.

«Ребенок может стать объектом буллинга и сверстников, и взрослых, испытывать трудности в общении. В итоге может развиться страх контактов с другими людьми из-за боязни быть непонятым», — процитировали «Известия» Самбурского.

Обычно ребенок, которому не нравится свое имя, представляется созвучным или меняет его во взрослом возрасте при получении паспорта.