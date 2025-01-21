Психолог Самбурский: термин «офисный брак» не несет сексуальный подтекст

Люди, будучи социальными существами, часто завязывают тесные связи с коллегами на работе, что иногда называют «офисным браком». Этот феномен напоминает реальные семейные отношения, однако он ограничен профессиональными рамками и не подразумевает романтики. Life обсудил эту тему с клиническим психологом Станиславом Самбурским.

По словам эксперта, терминология вроде «офисной жены» или «офисного мужа» не несет в себе сексуальный подтекст, несмотря на возможные домыслы некоторых сотрудников. Такое взаимодействие строится вокруг потребности человека в общении с определенным коллегой противоположного пола.

«Также распространены „офисные дети“ и „офисные родители“ — это тоже коллеги, с которыми установились душевные отношения», — добавил специалист.

Психолог также отметил, что «офисный муж» способен стать опорой в сложные рабочие моменты, тогда как «офисная жена» может помочь разобраться в конфликтах на совещаниях и дать дельный совет по решению проблем.