Психолог Самбурский сообщил, что глимерство может стать для людей способом восстановления

Клинический психолог Станислав Самбурский в интервью «Москве 24» высказал идею, что глимерство может стать для людей способом восстановления.

Глимерство — это социокультурный тренд, который предполагает отказ от идеи «успешного успеха» и ориентацию на спокойствие, гармонию и радость от мелочей повседневной жизни. Это не протест, а скорее личное решение выйти из навязанных обществом сценариев успеха.

Психолог отметил, что люди устали от постоянного давления, KPI и марафонов продуктивности. Специфика человеческого мозга такова, что он быстро привыкает ко всему, чего достигает, и требует новых достижений.

Самбурский подчеркнул, что совсем отказаться от дедлайнов невозможно, но можно помочь своей нервной системе, находя приятные моменты «здесь и сейчас». Минимальные перерывы, позволяющие вернуться к радостям жизни, помогают справиться с эмоциональной усталостью.

Однако психолог предупредил, что глимеры могут уйти в избегание, отказавшись решать проблемы и конфликты. Это может привести к тому, что тревога не уменьшится, а уверенность в том, что мир становится все страшнее, усилится. Кроме того, есть риск стать инфантильным и перестать развиваться.

Самбурский рекомендует каждый день находить что-то приятное и безопасное, чтобы получить удовольствие хотя бы на минуту. Например, замечать, как приятно светятся гирлянды на елке, какой аромат идет из пекарни, слушать любимую мелодию. Также полезно ежедневно уделять 20 минут на шаг к личной цели.