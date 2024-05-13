Психолог Самбурский: разборчивость и занятость на работе мешают знакомиться после 30 лет | 360°

Общество 13 мая 2024, 16:43 Психолог Самбурский: разборчивость и занятость на работе мешают знакомиться после 30 лет

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Клинический психолог Станислав Самбурский заявил, что после 30 лет мужчинам и женщинам тяжелее искать вторую половинку. На это влияют занятость на работе и опыт прошлых отношений, отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, еще одна причина — разборчивость. В таком возрасте человек четко понимает свои желания и потребности.

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«Например, женщина уже не будет смотреть на мужчину, как на божество, которое всегда говорит правду и выполняет обещания. Она будет оценивать дела и верить только поступкам», — пояснил специалист.

Кроме того, проблемой при знакомствах становится зацикленность на предыдущем романе. Однако важно не замыкаться в себе и использовать позитивный подход, посоветовал психолог.