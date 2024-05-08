Психолог Самбурский: обновление гардероба или образа поможет вернуться в ритм после праздников | 360°

Общество 08 мая 2024, 15:55 Психолог Самбурский: обновление гардероба или образа поможет вернуться в ритм после праздников

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Майские праздники — период, когда многие отключаются от рабочих дел. Однако после длительного отдыха будни могут негативно повлиять на психическое здоровье. Как справиться с этой проблемой, рассказал психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.

Эксперт напомнил, что эмоциональное состояние во многом зависит от физического. Именно поэтому важно не забывать про занятия спортом и пешие прогулки в любое время. Сильный организм лучше справляется со стрессом.

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По словам специалиста, вернуться в ритм поможет и мотивация. Так, обновление гардероба или образа поднимет настроение, отодвинув тоску об окончании выходных на задний план.