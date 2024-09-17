Психолог Самбурский назвал квадробику и хоббихорсинг опасными для детской психики увлечениями

Клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Life назвал хоббихорсинг и квадробику опасными для детской психики увлечениями. По словам эксперта, через эти игры дети начинают слишком глубоко погружаться в свои роли.

Несмотря на то, что хоббихорсинг позволяет развивать социальные навыки, фантазию и укреплять дружеские связи, игра может скрывать проблемы. Через это увлечение подростки могут начать искать чрезмерное внимание к себе, пытаясь добиться одобрения окружающих, написал «ФедералПресс».

Квадробика, в свою очередь, может стать опасной для подростков с пластичной психикой. Как пояснил Самбурский, полное погружение в роль может привести к социальной изоляции.