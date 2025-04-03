Гиперопека — это ловушка, замаскированная под заботу и любовь. Матери, склонные к чрезмерной опеке, часто испытывают страх одиночества и потери смысла жизни. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с « Газетой.ru ».

Для таких женщин, пояснил эксперт, ребенок становится продолжением себя, и попытка отделиться вызывает обиду и истерику.

«Матери, склонные к гиперопеке, чаще всего ужасно боятся одиночества и потери смысла жизни. Идентичность таких мам буквально сливается с их детьми», — отметил специалист.

По его мнению, для выхода из-под гиперопеки и сохранения отношений важно научиться говорить «нет». Самбурский посоветовал обратиться к психологу, если трудно отделиться от родителей без чувства вины.