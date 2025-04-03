Психолог Самбурский: гиперопека — удовлетворение страхов, а не проявление любви
Гиперопека — это ловушка, замаскированная под заботу и любовь. Матери, склонные к чрезмерной опеке, часто испытывают страх одиночества и потери смысла жизни. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с «Газетой.ru».
Для таких женщин, пояснил эксперт, ребенок становится продолжением себя, и попытка отделиться вызывает обиду и истерику.
«Матери, склонные к гиперопеке, чаще всего ужасно боятся одиночества и потери смысла жизни. Идентичность таких мам буквально сливается с их детьми», — отметил специалист.
По его мнению, для выхода из-под гиперопеки и сохранения отношений важно научиться говорить «нет». Самбурский посоветовал обратиться к психологу, если трудно отделиться от родителей без чувства вины.