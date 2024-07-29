Психолог Самбурский: чувство вины появляется из-за перфекционизма

Перфекционизм и воспитание в строгости приводят к острому переживанию чувства вины у взрослых людей. Об этом рассказал клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, если у человека с детства заложено желание быть лучшим всегда и во всем, то чувство вины будет его постоянным спутником. Чтобы с ним справиться, нужно попробовать понять, откуда это чувство берется. Очень важно позволить себе ошибаться.

Если чувство вины становится невыносимым, поможет когнитивно-поведенческая терапия. Она учит распознавать и корректировать иррациональные мысли, отметил психолог.