Психолог Сальникова: смех помогает нормализовать артериальное давление

Клинический психолог Дарья Сальникова рассказала в беседе с «Радио 1» о положительном воздействии смеха на психическое здоровье человека. Она отметила, что смех помогает нормализовать артериальное давление, увеличить объем легких и улучшить снабжение организма кислородом.

Сальникова подчеркнула, что способность смеяться отражает умение справляться со стрессовыми ситуациями и находить баланс между различными интересами и противоречиями, написали «Известия».

Она акцентировала внимание на важности умения адекватно реагировать на стрессы и вызовы извне. Смех, по ее словам, является показателем психологической устойчивости и способности преодолевать трудности, сохраняя позитивный настрой.

Сальникова также отметила, что юмор помогает разрешать конфликты и передавать хорошее настроение окружающим. Она объяснила, что мимика лица богата нервными окончаниями, и улыбка или смех активируют эти рецепторы, улучшая их функциональность.